Dan Reynolds: la pausa dagli Imagine Dragons

Dan Reynolds, frontman del gruppo di “Believer”, ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla musica per dedicarsi alla famiglia e agli amici.

Il leader degli Imagine Dragons ha raccontato alla CNN la sua decisione, spiegando che tutti i componenti del gruppo si prenderanno del tempo per riposare e godere del tempo libero. “Stiamo cercando di prenderci un po’ di tempo per dedicarci alla famiglia e agli amici. Siamo stati in giro per dieci anni consecutivi. Tutti noi vogliamo solo riscoprire cosa significa essere un papà, un amico o un figlio” ha affermato Reynolds. “Sono appena diventato di nuovo papà e anche il nostro chitarrista ha avuto un figlio da poco. Stiamo solo cercando di essere dei papà e poi, non appena sentiremo l’esigenza, sono sicuro che torneremo in pista abbastanza presto” continua “Thunder”.