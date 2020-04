Dangerous Lies: il trailer del nuovo thriller di Netflix

La sceneggiatura è di David Golden e la regia di Michael M. Scott. Dangerous Lies approderà su Netflix il 30 aprile.

Il film ha come protagonisti Camila Mendes, Jessie T. Usher, Jamie Chung, Cam Gigandet, Sasha Alexander ed Elliott Gould.

Dopo aver perso il suo lavoro da cameriera, Katie Franklin (Mendes) accetta un impiego come badante di un anziano molto ricco proprietario di una enorme tenuta a Chicago. I due diventano amici, ma quando lui improvvisamente muore e indica Katie come unica erede, lei e suo marito Adam (Usher) vengono coinvolti in una complicata rete di bugie, e delitti.

Il nuovo mystery prodotto da Netflix, come è stato notato, ha premesse simili al premiato film di Rian Johnson Cena con delitto – Knives Out, anche se con un cast meno stellare…

La trame e la presenza di Camila Mendes, la star della serie tv Riverdale rendono tutto molto interessante, per fortuna non manca molto perché Dangerous Lies approderà su Netflix il 30 aprile, intanto possiamo goderci il trailer.