Danza, teatro e musica: la primavera sboccia a Sala Ichos

Marzo alla Sala Ichòs propone un cartellone ricco e trasversale che intreccia danza, teatro e musica, confermando lo spazio come presidio di ricerca artistica.



Si parte sabato 7 marzo, ore 21.00, con “Una stanza tutta per sé”, omaggio a Virginia Woolf. Il progetto Opera/Aperta, con ideazione e coordinamento artistico di Rosario Liguoro, è uno spettacolo di danza letteraria che fonde parola e movimento, restituendo l’attualità del pensiero woolfiano. Dramaturgia di Anita Mosca; coreografie di Sabrina D’Aguanno; musiche Julia Primicile Carafa; in scena Sabrina D’Aguanno, Anita Mosca, Julia Primicile Carafa; coordinamento coreografico Elena D’Aguanno; coordinamento registico Rosario Liguoro; produzione Akerusia DanzaDomenica 8 marzo, alle 19.00, in scena “Soffia il vento” di Katherine Mansfield, un racconto danzato sul tema dell’altrove e della memoria. Regia e interpretazione di Giorgia Palombi; danzatrice Francesca Schipani; coreografie di Ricky Bonavita; ideazione e coordinamento artistico di Elena D’Aguanno; produzione Pindoc/Akerusia Danza.

Sabato 14 marzo, ore 21, va in scena “Recordare” di e con Roberta Frascati. Light designer Victoria de Campora; foto Davide Visca; video di Victoria de Campora e Anna Chiara Senatore; aiuto regia Elena De Candia; regia di Anna Chiara Senatore; produzione Hangar ‘O Teatro. Uno spettacolo intimo in cui memoria, parola e musica si intrecciano in un viaggio interiore.

Domenica 15 marzo, ore 19, “Bar” di e con Roberta Frascati. Regia di Francescoantonio Nappi e Riccardo Pisani; una produzione Contestualmente Teatro e Il Demiurgo. Il monologo racconta la storia di Marta, sospesa tra provincia e città, tra sopravvivenza e desiderio di sognare.

Sabato 21 marzo, ore 21, e domenica 22 marzo, ore 19, in scena “Phos” di e con Roberta Frascati. Light designer Victoria de Campora; foto Davide Visca; realizzazione elementi scenici di Simone Alborino; assistente alla regia Roberta Astuti; regia di Roberta Frascati. Uno spettacolo che indaga le dinamiche dell’invisibilità nelle relazioni umane attraverso il gioco e la luce.

Venerdì 27 marzo, ore 21, Varco Attivo ETS presenta “Saglie Saglie”, concerto al femminile nella musica di Pino Daniele. Interpreti: Gabriella Acanfora e Patrizia Eger; al pianoforte il M° Gabriella Acanfora; da un’idea di Patrizia Eger; arrangiamenti a cura del M° Gabriella Acanfora. Un progetto che rilegge al femminile il repertorio del cantautore napoletano.

Sabato 28 marzo, ore 21, in scena “Non si può stare tranquilli a questo mondo” di Cinzia Mirabella. Con Cinzia Mirabella; musiche dal vivo di Marcello Vitale; coreografie e danza Marcella Martusciello; coordinamento coreografico Elena D’Aguanno; regia Cinzia Mirabella; produzione Akerusia Danza / Mart Dance. Lo spettacolo è un excursus nel mondo femminile, tra verità dette e non dette, passioni, dolori e ideali

Domenica 29 marzo, ore 19, “Canzoni di rabbia e di guerra”: Gerardo Balestrieri, cantautore e interprete, presenta con Manuela Almonte il suo quindicesimo album dedicato ai conflitti del nostro tempo. In scena Gerardo Balestrieri (tastiera, voce, sound effect) e Manuela Almonte (voce, fisarmonica, batteria, sound effect).

Parcheggio gratuito in loco.

Biglietto: intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Info e prenotazioni: 366 8711689.