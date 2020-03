Date cancellate per Madonna e i Pearl Jam

Sia Madonna che i Pearl Jam, nelle scorse ore e tramite ogni social, hanno ufficializzato la cancellazione di alcune date molte prossime, dato il continuo propagarsi anche oltre oceano del Coronavirus.

Madonna, per esempio, ieri ha reso noto che ha cancellato due tappe del suo tour Madame X a Parigi, mentre i Pearl Jam hanno cancellato tutta la loro tourneè americana.

Diversi altri artisti americani hanno cancellato o rimandato la maggior parte dei loro impegni al di fuori degli Stati Uniti, tra questi Miley Cyrus, Ciara, BTS, Khalid, Mariah Carey, Green Day.

Lo stesso vale per i festival. Dopo la decisione di South by Southwest di annullare l’edizione del 2020 ora anche Coachella, uno dei più grandi festival musicali al mondo che si tiene ogni primavera in California, rischia di essere rinviato.