Dati Coronavirus: i contagiati salgono a 2.706, 276 i guariti

2.706 i malati per coronavirus in Italia, 443 persone in più rispetto a ieri e 107 i morti, 28 in più. 276 i guariti da coronavirus in Italia, 116 in più rispetto a ieri.

Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 1.497 i malati in Lombardia, 516 in Emilia Romagna, 345 in Veneto, 82 in Piemonte, 80 nelle Marche, 31 in Campania, 21 in Liguria, 37 in Toscana, 27 nel Lazio, 18 in Friuli Venezia Giulia, 16 in Sicilia, 7 in Puglia, 7 in Abruzzo, 5 in Trentino, 3 in Molise, 9 in Umbria, uno in provincia di Bolzano, in Calabria, 2 in Sardegna e uno in Basilicata. L’unica regione che al momento non ha avuto casi di Coronavirus in Italia resta dunque la Valle d’Aosta. Le vittime sono 73 in Lombardia (18 in più di ieri), 22 in Emilia Romagna (+4), 6 in Veneto (+3), 4 nelle Marche (+2), una in Liguria e Puglia. Complessivamente sono finora 3.089 i contagiati dal coronavirus, comprese le vittime e le persone guarite. Quanto ai tamponi, ne sono stati eseguiti 29.837, dei quali oltre 25 mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

A Piacenza, la sindaca Patrizia Barbieri, 59 anni, è stata contagiata dal Coronavirus. Le sue condizioni non sono al momento preoccupanti.

Primo morto in Piemonte per coronavirus. Un ultra ottantenne ricoverato nell’ospedale di Tortona, nell’alessandrino. L’anziano era affetto da pluri patologie ed era risultato positivo al test ‘Covid 19’.

Un uomo di 72 anni , risultato positivo al Coronavirus è morto oggi. Lo comunica in una nota la Asl2 savonese.

Le Marche contano la terza vittima contagiata dal nuovo coronavirus: si tratta di un 85enne di Ancona, affetto da patologie pregresse, ricoverato all’Inrca di Ancona.

La Regione Campania comunica che nella mattinata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 24 tamponi. Quattro di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Sono 285 i casi confermati di Coronavirus in Francia oggi, con un aumento di 73 rispetto a ieri.

È ritornata a casa e sta bene la moglie di Mattia, il ‘paziente 1’, il 38enne di Codogno e la prima persona che è risultata contagiata dal coronavirus in Lombardia.