David di Donatello, domina Favino con “Il Traditore”

E’ stato Pierfrancesco Favino a trionfare ai David Di Donatello, per il ruolo nel film di Marco Bellocchio, Il Traditore. A festeggiarlo, appena dopo la nomina avvenuta in web, la moglie che ha fatto irruzione nella trasmissione.

Favino, nell’arrivare all’ambito premio, ha battuto alcuni grandi nomi del cinema, come Alessandro Borghi (Il primo Re) a Tony Servillo (5 è il numero perfetto), passando per Luca Marinelli (Martin Eden) e Francesco Di Leva (Il sindaco del rione sanità).

Dopo che Carlo Conti lo ha annunciato come vincitore, Favino si è commosso. In un lungo discorso ha svelato di essere stato fermato da una signora nell’androne di un palazzo ed ha raccontato un commovente aneddoto “Una signora mi ha detto una cosa bellissima, torni presto a trovarci. Io tornando verso la macchina ho sentito tenerezza, gratitudine, e orgoglio, di appartenere alla categoria delle donne e degli uomini che fanno parte del mondo dello spettacolo che sono persone che sono state capaci di rialzare la testa sempre”.