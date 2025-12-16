Demons Live Show: al Teatro Arcas Maldestro fa cadere la quarta parete

Dopo il successo del primo appuntamento con il cantautore e compositore Francesco Boccia, al Teatro Arcas di Napoli prosegue Demons live show, il format ideato e diretto da Maldestro.

Un appuntamento che unisce racconto e partecipazione, in cui il pubblico interagisce in maniera diretta vivendo sulla propria pelle tante sensazioni diverse che vanno dall’olfatto all’udito.

L’iniziativa rappresenta l’evoluzione naturale del podcast Demons, scritto e condotto da Maldestro — on air su tutte le piattaforme streaming (YouTube, Spotify, Instagram) — e porta sul palco un’esperienza dal vivo che abbatte le barriere tra artista e pubblico, trasformando lo spettacolo in un rito collettivo.

«Demons live show – spiega Maldestro, autore e conduttore del podcast – è solo uno spettacolo. Per questa nuova e ribaltata stagione, diventa un gioco, un rito, un mantra collettivo».

La sala teatrale di via della Veterinaria ospita sette gli appuntamenti fino a giugno, sempre alle ore 20.30, e ogni volta viene coinvolto un’artista diverso.

Domani sera, mercoledì 17 dicembre, alle ore 20.30, l’ospite è il rapper Anastasio, vincitore di X Factor e con all’attivo tre album registrati in studio. «Ho scelto Anastasio – dichiara Maldestro – perché è diventato una sorta di ribelle involontario, un’artista che ti ricorda che non siamo nati per correre come criceti impazziti in un sistema che pretende sempre di più e restituisce sempre di meno. In un’epoca in cui anche la musica e lo show business si stanno deformando spesso nel verso sbagliato, lui ha fatto una cosa semplice e difficilissima: è tornato al centro della tribù da essere umano. Per questo, l’ho invitato al Demons live show perché entrambi cerchiamo la stessa cosa: un posto dove poter essere veri anche solo per un’ora».

Si continua martedì 27 gennaio con Antonio Pascale, giovedì 26 febbraio Maurizio de Giovanni, giovedì 26 marzo Dario Sansone, mercoledì 29 aprile Massimiliano Bruno, mercoledì 20 maggio Nando Paone e infine mercoledì 10 giugno Monir.

La voce della resident band è di Greg Rega, la compagnia è formata da Rosaria Vitolo e Nicola Galiero e a cui si aggiungono Nadir Jalill, Emilia Vitulano, Marcello Raimondi, Salvatore Belcolore, Francesco Aragona. Il live show è prodotto da Demons podcast e Arealive e distribuito da Sony Music Italia.

Da quest’anno Demons diventa anche produzione di podcast. Dopo l’esperienza acquisita, il progetto e pronto a lanciare nuovi talenti del settore.

Qui per i biglietti https://www.eventbrite.com/e/demons-live-show-anastasio-tickets-1845782829129?aff=erelexpmlt