Di Maio: «Mi dimetto da capo politico M5S»

La dichiarazione ufficiale arriverà alle 17 in occasione della presentazione dei facilitatori regionali.

“Oggi pomeriggio alle 17 sarò a Roma insieme a tutti i facilitatori regionali – scrive il ministro degli Esteri su Facebook -. Mi collegherò in diretta perché ho delle cose importanti di cui parlarvi… Vi aspetto . A più tardi Forza!” L’appuntamento sarà al Tempio di Adriano, dove saranno presentati i membri regionali del “Team del futuro”.

L'”annuncio importante”, il ministro lo farà nel pomeriggio e – prima – in diretta social. Ma ai suoi l’ha anticipato in mattinata, nell’ora e mezza di vertice pentastellato. La decisione tanto attesa è presa, dunque, dopo giorni in cui si rincorrevano voci – mai confermate e mai smentite – sull’imminente passo indietro dalla guida del M5S. I motivi precisi, annuncia lo stesso Di Maio, li spiegherà alle 17.

Cresce, in queste ore, l’ipotesi di affidare la reggenza del M5S a Vito Crimi, in vista degli Stati generali previsti nella metà di marzo.