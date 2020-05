Di Maio: “Non mi risultano riscatti per la Orlando”

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, alla trasmissione ‘Fuori dal Coro’ su Rete 4, ha commentato la parte del riscatto su Silvia Orlando.

“A me non risultano riscatti” per la sua liberazione, altrimenti dovrei dirlo. Non voglio fare la morale ma nessuno di noi sa cosa significa restare un anno e mezzo in mano ad una cellula terroristica che arruola i bambini, dei criminali” ha detto Di Maio che poi ha continuato dicendo “Aspettiamo che questa ragazza possa ritrovare una sua serenità, si sono invece scatenate una serie di minacce che rischiano di farle avere una scorta in Italia dopo che l’abbiamo liberata da una cellula terroristica. Non sappiamo cosa c’era dietro il suo sorriso quando è scesa dall’aereo”.

Share This: