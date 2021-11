Dietro l’emergenza: la follia di un dibattito anticostituzionale

Dietro l’emergenza, speriamo dopo l’emergenza, c’è un dibattito che suona molto come anticostituzionale. L’ipotesi di eleggere Draghi al Quirinale e fargli guidare, contemporaneamente, il governo. Una follia, questa veramente pericolosa, che condurrebbe l’Italia in un semipresidenzialismo anticostituzionale.

Dietro l’emergenza, si spera dopo l’emergenza, c’è un mondo da ricostruire. Stavolta bisogna ripensare l’Italia dalle fondamenta, per capire tutto ciò che si è sbagliato durante questi anni e che la pandemia ha, indirettamente, amplificato. Mario Draghi, per fare un paragone con la musica, è un po’ l’auto-tune della politica e la sua nomina da parte di Mattarella lo ha dimostrato: occorre condurre in porto la difficile situazione che già il secondo governo Conte si era trovato a gestire.

L’ipotesi lanciata dal ministro leghista, Giorgetti ha sollevato molti dubbi: Draghi potrebbe guidare il convoglio (del governo) anche dal Quirinale. Una follia che, nell’ambito dell’emergenza, ci ha fatto credere che fosse tutto possibile e che, possibilmente, sia tutto concesso a chi gestisce il Paese. La Costituzione, questa volta davvero e non inutilmente come dicono i no vax italiani, verrebbe incredibilmente violata.

Anche solo l’ipotesi che il Capo dello Stato (il Presidente della Repubblica) si fonda con il Capo del Governo (il Presidente del Consiglio) fa ribrezzo e dimostra l’impreparazione della classe politica. Una figuraccia che, secondo alcuni, avrebbe un fondamento: la preparazione al semipresidenzialismo. Le riforme, però, vanno discusse ed approvate in parlamento, confermate nel caso delle leggi costituzioni con referendum e non, certamente, spiattellate a tavolino.

Si ricordi che, al di là dell’emergenza, la Lega si candida a gestire il Paese come forza di maggioranza (insieme a Fratelli d’Italia) nella prossima legislatura nel 2023. Sotto questa luce le parole del “volto responsabile” della Lega fanno rizzare i capelli. In che guaio sta andando a mettersi il nostro Paese scegliendo questa classe dirigente che è, al momento, in vantaggio nei sondaggi? Una classe politica che pensa di poter cambiare sistema costituzionale in nome del “buonsenso” o dell’umore mattutino. E’ bene chiedersi se, in qualche misura, i politici esposti a destra possano imparare a misurare le parole. Intanto in Parlamento europeo fanno fronte comune con i critici dell’Ue e, quindi, implicitamente danno vita ad un gruppo eversivo.

