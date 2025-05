Disco-Toccata: un viaggio musicale tra antico e moderno al Monastero delle Trentatré

Navigazioni, la nuova stagione musicale di Dissonanzen, continua domenica 25 maggio, alle ore 20:30, nella Sala Maria Lorenza Longo del Monastero delle Trentatré in Via Armanni 16, con “Disco-Toccata”.

Il concerto del duo costituito da Luca Iovine (clarinetto) e Manuela Albano (violoncello) è un vero e proprio viaggio tra l’Antico e il Moderno, con musiche di quattro noti compositori vissuti in epoche diverse: Ludwig van Beethoven, Jean Philippe Rameau, Guillaume Connesson, Svante Henryson.

Si inizia con “Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin (v. 1728), Cinquème Suite” del compositore, clavicembalista, organista e teorico della musica francese Rameau, vissuto nel pieno del Settecento. Il brano scelto è stato arrangiato in tre danze dal compositore e violoncellista svedese Svante Henryson. Il Duo WoO 27 n.3 di Ludwig van Beethoven rientra nel gruppo di tre opere sprovvisto di numero di edizione poiché appartengono al periodo giovanile del compositore. I tre brani, di cui verrà eseguito il terzo, sono prevalentemente eseguiti per clarinetto e fagotto ma possono essere eseguiti anche per flauto e violoncello e per clarinetto e violoncello.

“Disco Toccata”, da cui prende il nome il concerto, è firmato dall’autore francese Guillaume Connesson ed è caratterizzato dalla fusione di stili ed estetiche antiche e moderne. Si tratta di un brano, breve e molto virtuosistico, composto dall’autore in una sola mattina che risente del ritmo, delle pulsazioni e della nervosità della disco music. Si conclude con “Suite Off Pist” di Svante Henryson, scritto su commissione per la televisione svedese in due momenti diversi della sua carriera. Il primo pezzo, intitolato “Off Pist”, fu composto nel 1996 e gli altri due brani, “Powder Ballad” e “Figure 8’s”, nel 2018.

Info e prenotazioni 320 21 66 484 – https://www.dissonanzen.it/

Biglietti online https://www.azzurroservice.net/biglietti/discotoccata/

Biografia

Luca Iovine ha ricevuto l’alta formazione artistico-musicale a Napoli presso il Conservatorio S. Pietro a Majella dove ha conseguito il Diploma di clarinetto e il Diploma accademico di secondo livello in musica da camera con 110 e lode. Si è specializzato in Italia e all’estero con maestri quali David Campbell, Fabrizio Meloni, Calogero Palermo, Anthony Pay; presso importanti Istituti quali la Nene University College di Northampton, l’Accademia Rolla di Pavia, l’Accademia Chigiana di Siena. Ha collaborato con l’Orchestra del Teatro San Carlo, la Bedfordshire Symphony Orchestra, l’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretto da direttori come Marc Albrecht e Juraj Valčuha. Si è esibito come solista e in formazioni da camera con musicisti quali Carlo Bruno Canino, Alain Meunier, Anthony Pay, Aldo Ciccolini, Rocco Filippini. Si è esibito in Italia in luoghi e per enti quali Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Mercadante di Napoli, Auditorium Parco della Musica di Roma, Teatro Filarmonico e Drammatico di Macerata, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Sannazzaro di Napoli, Associazione Scarlatti.

Diplomata in violoncello a Napoli con il maestro E. Salvatore, Manuela Albano si è perfezionata in Italia e all’estero con L. Piovano, F.M. Ormezowski, A Meunier, R. Aldulescu. Ha collaborato con molte orchestre (Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Regio di Parma, Pomeriggi Musicali, Sinfonica di Savona, Filarmonica della Scala, Orchestra Verdi di Milano) anche da prima parte o secondo violoncello (Teatro Massimo di Palermo, Orchestra Sinfonica di Roma, Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, Alma Mahler Sinfonietta, Orchestra Sinfonica Lucana, Orchestra Giovanile Italiana) sotto la direzione, tra gli altri, di Giulini, Muti, Sinopoli, Oren.

Ha all’attivo centinaia di concerti nelle più varie formazioni cameristiche, collaborando tra gli altri con Quarta, Ciccolini, Rossi, Postinghel, Baiano, Cusano, Boano, Manara, Canino, Azzolini, Pay con il gruppo contemporaneo Dissonanzen, e con quelli barocchi Concerto de’ Cavalieri, Concerto Italiano, Talenti Vulcanici e Ensemble Barocco di Napoli.