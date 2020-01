Disney annuncia il remake di Bambi in Live Action

Il cerbiatto più tenero del cinema sta per tornare, grazie all’aiuto della computer grafica: Disney sta preparando il rifacimento del suo celebre film d’animazione.

Un altro grande classico Disney sta per avere un rifacimento in chiave moderna: così, dopo Il Re Leone, anche Bambi si prepara per un grande ritorno nelle sale.

Il nuovo progetto sull’onda dei film in CGI, è stato affidato alle famose sceneggiatrici Geneva Robertson-Dworet e Lindsey Beer. A loro il compito di non far rimpiangere il classico del 1942, che ha commosso diverse generazioni.

La storia che conosciamo tutti, è basata sul romanzo “Bambi, la vita di un capriolo” dell’autore austriaco Felix Salten. Al centro, il passaggio dall’infanzia all’età adulta del tenero cerbiatto protagonista, che fa amicizia con il coniglietto Tamburino e la puzzola Fiore. La tragica morte della madre uccisa dai cacciatori segnerà profondamente la sua vita. Un capolavoro assoluto racchiuso in 70 minuti.

Il film d’animazione Bambi, uscito ormai 78 anni fa, è uno dei film di animazione Disney che ha segnato la storia, vincendo 3 Oscar e divenendo una vera e propria icona. Riuscirà questo remake live action a rendere giustizia all’opera originale a cui siamo tanto affezionati o ci deluderà?

Purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni riguardo il nome del regista, ma trattandosi della Disney, le nostre aspettative sono decisamente alte!

Segnaliamo che il prossimo rifacimento a uscire nelle sale cinematografiche sarà l’attesissimo ‘Mulan’, che sbarcherà in Italia il 25 marzo 2020 e, sempre parlando di remake in casa Disney, è di ieri la notizia che Robert Zemeckis è ha recentemente firmato il contratto per co-sceneggiare e dirigere il nuovo ‘Pinocchio’.