Disney+, in arrivo una nuova serie TV di Star Wars

Dai creatori di Russian Dolls, è in arrivo una nuova versione tutta al femminile di Guerre Stellari.

Dopo il debutto avvenuto con successo lo scorso 24 marzo, la nuova piattaforma di streaming online Disney Plus è già pronta ad arricchire il proprio catalogo. E’ di qualche ora la notizia riguardo la probabile creazione di una versione femminile di Star Wars, in formato serie Tv.

Secondo “Variety”, Lesley Headland, che ha co-creato, diretto e prodotto la serie di Netflix “Russian Doll”, sarebbe al lavoro su un pacchetto di puntate imperniate su un personaggio femminile.

Non si conoscono i dettagli di questo nuovo progetto, se non l’ambientazione che dovrebbe essere in un arco temporale non ancora esplorato dai protagonisti di Star Wars. La Headland scriverà la sceneggiatura e sarà la producer principale.

La scelta di Leslye Headland è stata ben ponderata, dal momento che la serie “Russian Doll”, disponibile su Netflix, ha riscosso un grande successo, ottenendo ben 13 candidature agli Emmy nel 2019 e vincendone tre. Per cui forte di questo riscontro la Disney + ha ritenuto una scelta vincente affidarle l’intero progetto.

E’ passo avanti nel mondo di Star Wars verso una maggiore diversità dietro la macchina da presa. Finora i film della saga avevano sempre privilegiato uomini nei ruoli creativi principali con l’eccezione di “L’Impero Colpisce Ancora”, co-sceneggiato da Leigh Brackett con Lawrence Kasdan. Disney+ sembra muoversi in una nuova direzione: molti episodi di “The Mandalorian” sono stati diretti da donne.