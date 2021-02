Dnp, Barillà: per i diritti tv teniamo conto delle esigenze del pubblico.

Il giornalista Antonio Barillà è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.Diritti tv? Spero vivamente che chi sarà a capo del governo trovi una soluzione semplice per tutti gli italiani che non possono abbonarsi a tante piattaforme per seguire le partite, considerando anche il fatto che non tutti godono di ottima connessione di rete.

Litigi? Gli stadi vuoti amplificano certe reazioni, a mio avviso sono imperdonabili quando coinvolgono persone che devono dare il buon esempio come calciatori, allenatori o presidenti. Non deve esistere nessuna scusante e non bisogna mai cedere alle provocazioni per nessun motivo.

Pirlo? Come tutti gli allenatori che si affacciano al mestiere per la prima volta ha degli ottimi margini di crescita, essere stato un grande campione non significa sempre essere un bravo allenatore ma lui sta dimostrando ottime cose. Sul piano tattico ha trasmesso alla sua squadra molta intelligenza non solo nel tipo di modulo ma anche nell’atteggiamento in campo. Mi ricorda un po’ la Juve di Allegri, un gioco semplice, non bellissimo ma efficace. Una squadra senza troppi fronzoli che punta alle vittorie continue.

Share This: