Dnp, Cagnazzo: Squadre italiane in Europa? Sempre un passo indietro. Vi racconto del mio nuovo libro.

Lo scrittore e giornalista del noto quotidiano britannico “The Sun”, Alvise Cagnazzo, è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

Il Calcio Italiano in Europa? Le squadre italiane sono molto diverse da quelle europee, sia per preparazione atletica che per intensità di gioco, se guardiamo i dati medi di corsa della Premier League, Liga Spagnola e Bundesliga, il divario è oggettivo rispetto al nostro campionato. Nelle competizioni europee gli altri paesi vantano molte più vittorie rispetto all’Italia, sarà una questione di allenamento diverso o è forse solo mancanza di fortuna. È comunque un dato oggettivo, se una squadra italiana non vince una competizione europea da molto tempo, un motivo ci deve essere, bisognerebbe lavorare duramente sulla mentalità. Ma anche in campo atletico, se andiamo ad analizzare i dati, le squadre italiane hanno molti più infortunati rispetto a quelle europee.

Le dichiarazioni di Zang? È evidente che occupandosi prevalentemente di elettrodomestici, il presidente si riferisce all’Inter e questa non è comunicativamente la mossa più opportuna da fare alla vigilia di un derby che torna, dopo tanti anni, ad essere importante per la lotta al vertice. Restando in tema di cattiva comunicazione, i colleghi non hanno gestito bene il problema relativo alla salute di Gattuso. Hanno dato notizie infondate circa sua la condizione, notizie che avrebbero potuto creare un certo turbamento alla sua famiglia.

“La Dittatura del Terzo Like”? È il mio libro, edito da Minerva, che vuole descrivere l’abbruttimento della società odierna in un momento in cui tutto si basa sui social network. È un mondo non reale, c’è una gestione errata di una cosa che dovrebbe essere divulgativa e non speculativa, per esempio, il proliferare delle fake news è una diretta conseguenza della degenerazione di informazioni sbagliate che piovono sui social network.

