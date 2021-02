Dnp, Carmignani: la difesa del Napoli è una delusione. Parma? Vi dico la mia da ex.

Pietro Carmignani è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

Napoli-Juventus? Gattuso è bravo, ha carisma ed è competente ma la difesa mi ha parecchio deluso. Prevedo che la partita con la Juventus ci mostrerà contropiede e molta tattica già dal primo minuto, dipende tutto da chi segnerà per primo.

Ospina-Meret? La loro alternanza non mi sembra la soluzione più ottimale. Oggi i portieri devono, oltre a stare bene tra i pali e prendere le palle alte, saper usare molto bene anche i piedi e Gattuso vede in Ospina l’uomo giusto. È chiaro che Meret ha bisogno di giocare perché altrimenti non riuscirà mai ad acquisire la sicurezza che ha il suo collega.

Il Parma? Non ha fatto un mercato acquisti per tamponare la situazione difficile del momento. Ha preso tanti giovani, sembra che la società abbia voluto fare un investimento per il futuro e questo lo reputo un atteggiamento sbagliato. Non si può buttare via una stagione così, bisogna crederci sempre. Squadra il Genoa, per esempio, ne sono la dimostrazione.

