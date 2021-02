Dnp, Cucchi: “Il ritorno sugli spalti lo vedo ancora lontano. Cagliari e Parma miglior mercato di gennaio.”

Il giornalista Riccardo Cucchi, è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport. Fiorentina Inter? L’Inter pare abbia trovato le sue coordinate calcistiche, il suo è un calcio efficace. Con la Fiorentina ha dimostrato la sua superiorità. Prandelli, dal canto suo, nonostante le pesanti assenze, sta cercando di risollevare le sorti di una squadra un po’ a pezzi. Nel primo tempo, con l’Inter, sono riusciti a proporre qualcosa di buono, ma nel 2° sono rimasti schiacciati dalla forza dei neroazzurri.

Ritorno sugli spalti? Tutti noi appassionati di calcio vogliamo tornare allo stadio, non so se possa essere qualcosa di imminente, ma spero che con la vaccinazione si possano snellire i tempi. Certamente, se dovessimo tornare allo stadio, vorrà dire che la situazione generale del paese sarà migliore rispetto ad ora, e quindi, mi auspico che questo possa avvenire presto.

Calciomercato? Tutte le squadre potevano far meglio ma mi rendo conto che tante sono in grosse difficoltà a causa del Covid 19 che ha portato perdite economiche notevoli a tutti i club. Delle italiane, credo che Parma e Cagliari abbiano fatto meglio dimostrando, con i loro acquisti, di voler allontanarsi dalla parte bassa della classifica.

