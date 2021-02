Dnp, De Agostini: “Inter, più che il bel gioco conta il risultato.”

Luigi De Agostini, ex difensore, è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

Roma-Juve? La Juve ha dovuto fare i conti, in questa prima parte di campionato, con l’assenza di Chiellini che, nonostante l’età, è la certezza della difesa, e poi con la prima esperienza come allenatore di Pirlo, per lui non deve essere stato molto semplice sedere su una delle panchine più importanti d’Italia. La Roma, è stata abile con le piccole, qualche problema con le big ma il calcio che propone è buono quindi mi aspetto una grande partita da entrambi i lati.

Udinese – Verona? L’Udinese ha vinto su campi importanti, diversamente dalle partite in casa dove non è stata così decisiva. Il Verona è una squadra molto insidiosa per gli avversari, gioca un buon calcio. Immagino che entrambe giocheranno una bella partita, considerando anche la rivalità calcistica tra Friuli e Veneto.

Inter di Conte? Quando le squadre sono a certi livelli non consideri più il gioco ma i punti fatti. Mi ritrovo con il pensiero del grande Boniperti che diceva “Vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta”.

