Dnp, Lerda: Momento complicato in casa granata. Sassuolo – Verona partita interessante.

L'allenatore Franco Lerda è intervenuto

Torino? Non vive un momento facile, al di là dei risultati non buoni, ci si è messo di mezzo anche il Covid che ha ridotto l’organico della squadra. Vengono dall’ultima partita persa con il Crotone e anche se, fortunatamente hanno recuperato Belotti, la prossima con l’Inter non sarà semplice. I neroazzurri sono gli avversari meno indicati da affrontare in questo momento, hanno un morale molto alto e la differenza tattica si farà sentire.

Sassuolo – Verona? Mi aspetto una bella partita, entrambi gli allenatori sono molto bravi anche se diversi tra loro. Stanno facendo bene, soprattutto Juric. Il Sassuolo è una realità importante anche sotto l’aspetto societario, ha sempre migliorato la sua rosa ed ha dei valori importanti. Il Verona sta portando avanti il progetto con il suo allenatore e, sotto l’aspetto atletico, sta meglio rispetto ai neroverdi.

Crotone? Serse Cosmi appena arrivato, da tecnico d’esperienza qual è, ha individuato subito un aspetto carente della sua squadra: la mancanza di comunicazione tra i calciatori in campo. Quando si hanno uomini di diverse nazionalità e che sono demoralizzati per la mancanza di risultati positivi, è chiaro che comunicare risulta più difficile. Credo però che con i consigli del loro allenatore, i rossoblu possano esprimersi meglio.

