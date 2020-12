Dnp. Marchesi: “A Pirlo manca Dybala. Udinese? Può fare un ottimo campionato”

Rino Marchesi, ex allenatore è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

Napoli – Inter? Sicuramente il Napoli avrebbe meritato di più, sotto il profilo tattico è più forte dell’Inter, credo che stia proseguendo bene e che farà buone cose sia in campionato che in Europa League. Anche l’Inter, nonostante l’uscita dalle competizioni europee, ha un’ottima grinta che gli permetterà di procedere bene sia in campionato che in Coppa Italia.

Pirlo alla Juve? Sta facendo bene con gli uomini che ha a disposizione, in questo momento sta sfruttando di più Morata e Ronaldo, vista l’assenza di Dybala che tornerà tra qualche mese. Sicuramente, a fine campionato, l’argentino saprà dare il giusto aiuto.

L’Udinese? È una squadra che è risultata un po’ altalenante a volte, ma che ha una solida struttura, in trasferta ha ottenuto degli importanti risultati e tutto sommato sta facendo bene. Credo che affronterà il restante campionato senza molte difficoltà.

Share This: