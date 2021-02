Dnp, Menichini: Nainggolan può essere la fortuna del Cagliari. Mi dispiace per Di Francesco ma ho piena fiducia in Semplici.

L’allenatore della primavera della Lazio e doppio ex della sfida salvezza Cagliari – Crotone Leonardo Menichini, è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

Cagliari? Mi dispiace per Di Francesco, un esonero è sempre brutto per un allenatore. Una società però, se fa questo è perché vuole dare una svolta alla squadra e perché si aspettava un rendimento diverso. Con un cambio in panchina i calciatori che prima non trovavano spazio possono primeggiare e ci sono solitamente più stimoli. Con il Crotone mi aspetto una partita equilibrata anche se, sotto l’aspetto tattico, il Cagliari è più forte.

Nainggolan? Ho una grande stima per questo calciatore. Nella sua carriera ci ha abituati a grandi cose, ha tattica e riesce a gestire bene le partite. Ha tutte le qualità per essere un grande campione, se ritrova un po’ di forma fisica e un po’ di entusiasmo ne beneficerà sia lui che l’intera squadra.

