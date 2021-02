Dnp, Monte: “Crotone, la parola d’ordine è crederci”

Giovanni Monte, speaker ufficiale del Crotone Calcio, è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

Crotone-Milan? L’ultima prestazione del Crotone contro il Genoa è stata deludente, merito sicuramente dei liguri, ma in campo non c’erano. Sono arrivate tante tirate d’orecchie da parte della società, dell’allenatore e del capitano Alex Cordaz, mi aspetto una squadra più agguerrita, e la speranza che i due nuovi innesti Di Carmine e Ounas possano aiutare il reparto offensivo. Dall’altra parte abbiamo un Milan in buona forma, con Pioli che si sta confermando un bravo condottiero.

