Dnp, Monti: “Con il Genoa mi aspetto un Napoli offensivo”

Il giornalista Gianluca Monti è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

Cambi modulo del Napoli? Quando cambi il sistema di gioco significa che non tutto funzionava a dovere e si cerca un nuovo aspetto tattico. Gattuso per cambiare spesso il tipo di modulo avrà le sue ragioni, così come preferire Ospina su Meret, ogni allenatore fa le scelte che lo rendono più sicuro. Certamente la perdita di Koulibaly, positivo al Covid19, è penalizzante per il Napoli e porterà Gattuso a cambiare nuovamente modulo. In molte partite si sono visti gli azzurri attendere l’avversario, questa volta, con il Genoa, mi aspetto una partenza grintosa già dal primo minuto.

