“Dnp, Onofri: Ballardini trasmette sicurezza ai rossoblu. Il Torino deve tornare a essere grande.”

Claudio Onofri, ex calciatore e allenatore, è intervenuto a "Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti"



Genoa? Ballardini riesce a trasmettere grande serenità sia alla squadra che ai tifosi. L’arrivo di Strootman è stato fondamentale per un tipo di gioco che hanno i rossoblu incentrato sul pressing dal primo minuto.

Lo Spezia mi piace tantissimo, ha un approccio tecnico notevole puntando sull’attacco prepotente già dai primi minuti. Il girone d’andata ci ha mostrato che molte volte, questo tipo di gioco è andato a buon fine con avversari colti alla sprovvista e altri, quelli tecnicamente più forti, che però hanno messo in difficoltà i liguri.

Il Torino? Il Toro è una squadra piena di storia e manca molto al calcio italiano. In questo periodo in cui il Covid sta penalizzando tutte le squadre del mondo, è difficile pensare ad un ritorno in auge dei Granata, ai tifosi basterebbe non soffrire ad ogni partita. Fortunatamente, l’arrivo di Davide Nicola mi sembra aver portato molta positività alla squadra. L’anno scorso il suo lavoro con il Genoa è stato ottimo, credo possa replicare quanto fatto anche a Torino che ha risentito della guida di Gianpaolo che, pur essendo un ottimo allenatore, non ha avuto quella tranquillità necessaria per poter fare bene.



