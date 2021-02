Dnp, Paganin: Sampdoria – Fiorentina? Vi dico la mia.

L’ex difensore Massimo Paganin è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

Sampdoria-Fiorentina? Per la Fiorentina il percorso è lungo, sta cercando lungo la strada la sua identità. Ha 22 punti in classifica, non è lontanissima dalla zona calda ma ancora non è al top. Sta facendo fatica a trovare continuità alternando ottime prestazioni come quella del 3-0 a Torino a partite completamente sbagliate. È un’annata difficile, la rosa è buona nonostante la vendita di Chiesa, hanno preso Amrabat dal Verona che fa fatica ad inserirsi ma è un acquisto molto valido. Pezzella sta crescendo molto e Bonaventura ha portato qualità ed esperienza. La Sampdoria, invece, non è partita benissimo ma Ranieri ha saputo fare ottime cose dando una forte identità alla squadra.

