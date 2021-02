Dnp, Palermo: Nel Crotone, Di Carmine è l’uomo giusto ma Junior Messias è il futuro.

Il giornalista Bruno Palermo è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda SportSituazione Crotone? I Rossoblu dovrebbero sfruttare il fattore campo e vincere laddove è possibile. Il Sassuolo è un po’ in crisi, la situazione di De Zerbi non è delle più rosee, probabilmente sarà il suo ultimo anno sulla panchina neroverde ma, ad ogni modo, non è una squadra da sottovalutare.

Calciomercato? Sicuramente Ounas e Di Carmine hanno alzato il livello tecnico, la loro prestazione a Milano è stata buona. Di Carmine, poi, è quello che serviva. Il Crotone gli stava dietro già dal 2014, lui è uno di quegli attaccanti che servono in tutte le squadre con poca esperienza in Serie A. Conosce la categoria, sa come ci si muove, tiene palla, prende punizioni quando serve e attacca la porta. Avrei fatto qualcosa in più in difesa che è una grande nota dolente visti gli oltre 50 gol subiti, e anche in centrocampo, cercando un vice Cigarini che manca da molto tempo e non si sa quando tornerà.

Junior Messias? Tecnicamente bravissimo, ha tanta corsa ma non centra sempre la porta. Penso che, pur avendo 28 anni, abbia ampi margini di miglioramento, nel girone di andata ha segnato 6 gol, se continua ad allenarsi con costanza sarà sempre più indispensabile.

