Dnp, Passerini: Roma – Milan? Partita decisiva in Serie A. In Europa potevano essere più fortunate alle urne.

Il giornalista del Corriere della Sera, Carlos Passerini, è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

Roma – Milan? Una partita che ha un enorme peso in ottica classifica. Entrambe puntano a riconquistare una certa dignità europea. Sia Roma che Milan meritano di conquistare l’Europa e vogliono farlo, sia sotto l’aspetto del prestigio che sotto quello economico. In un momento in cui il calcio mondiale vive una pesante crisi economica, il bonus che spetta alle squadre che conquistano la Champions fa gola a tutti.

In Europa League sono state sfortunate, sia Roma – Shakhtar Donetsk che Milan – Manchester United possono tranquillamente essere delle semifinali. Beccare queste squadre agli ottavi può risultare complicato. Per migliorare, però, è importante anche affrontare questo tipo di sfide.

