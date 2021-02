Dnp, Repice: in Serie A, al di là dei moduli, quel che conta è vincere. Roma, occhio all’Udinese.

Il giornalista Francesco Repice è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

Milan-Spezia? Penso che il Milan vincerà senza problemi perché lo Spezia ha un allenatore che propone gioco, quando sento dire così tremo per queste squadre perché molte volte sono solite “buttarsi” nelle fauci del leone senza riflettere molto. Punteranno ad attaccare e il Milan sarà lì ad aspettare, magari proporrà qualche giocata lunga con Hernandez, farà gol e terrà in mano la partita.

Il Napoli? È inevitabile che, non avendo la punta, Gattuso proponga un gioco partendo dal basso perché non riuscirebbe a superare il primo pressing.

Roma-Udinese? Una partita piuttosto difficile per la squadra capitolina. Gotti che è un allenatore di esperienza, ha capito che l’Udinese gioca bene quando si trova negli spazi e quando può approfittare di una squadra che attacca lasciando la trequarti quasi deserta evitando coperture preventive troppo feroci. La Roma potrebbe far male se approfitta degli spazi che possono lasciare i bianconeri. È comunque una partita da prendere con le molle.

Share This: