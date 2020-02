Dolittle, il nuovo film con Robert Downey Jr.

L’attore e produttore gira un delicato fantasy per tutta la famiglia, ma purtroppo il film non decolla.

Come una bella fiaba, il film inizia raccontando la storia Dottor Dolittle attraverso illustrazioni animate:

John Dolittle, formidabile medico dell’età Vittoriana, è capace di parlare con gli animali. Dopo varie avventure in giro per il mondo assieme alla amatissima moglie Lily (Kasia Smutniak), decide di ritornare a vivere in Inghilterra nella riserva vicino Londra donata loro dalla regina Vittoria (Jessie Buckley). I coniugi decidono di aprire un ospedale particolare, in grado di aiutare umani e animali in perfetta armonia con la natura. Ma prima di concludere la sua ultima avventura, la moglie Lily muore durante un terribile naufragio e il medico decide di ritirarsi dal mondo, vivendo solo con i suoi animali.

L’uomo sarà costretto ad abbandonare il suo stile di vita, quando due bambini vengono a comunicargli che la regina d’Inghilterra è malata e, nel caso ella venisse a mancare, il successore al trono avrebbe in programma di impadronirsi della proprietà del Dottore, animali compresi.

La regina d’Inghilterra è stata avvelenata, solo il dottor Dolittle può aiutarla trovando il fiore dell’albero dell’Eden, l’unica cosa che la può salvare da morte certa.

Dolittle accetta. Quest’avventura gli sembra anche un modo per rendere omaggio alla memoria della sua amata moglie.

Un po’ titubante e in compagnia della sua strana ciurma composta di un Gorilla, uno struzzo, un pappagallo, un orso polare e un unico umano, il giovanissimo Stubbins, scappato dalle angherie di uno zio cacciatore, capace con determinazione di farsi assumere come assistente da Dolittle, il dottore parte all’avventura.

Non mancheranno i colpi di scena, le risate e anche i “cattivi”: Antonio Banderas, interprete del re di una terra straniera, e Michael Sheen, nei panni del rivale di lunga data del dottore.

Che dire del protagonista, Dolittle rappresenta il primo ruolo di Robert Downey Jr dopo essersi ritirato dal Marvel Cinematic Universe, eppure non mostra la stessa grinta che il pubblico potrebbe aspettarsi dopo dieci anni del magnifico Tony Stark. Robert Downey Jr sembra non essere “troppo nel ruolo” in compagnia della famiglia di animali.

Il film, come giusto che sia, è una meraviglia di effetti speciali e tutti gli animali sono ben caratterizzati e con le loro battute rendono il film più che piacevole.

Hugh Lofting confeziona una piacevole pellicola di avventura, piena di trovate mai banali, con simpatici animali, pirati, inseguimenti e colpi di scena. Il risultato è dunque un buon film, dai buoni sentimenti per tutta la famiglia.