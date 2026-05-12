Domestike Dive: al Serra una riflessione intergenerazionale agrodolce

Con “Domestike Dive” debutta al Teatro Serra di Napoli il rapporto familiare di tre donne, simboli di altrettante storie personali e generazionali. Un affresco al femminile sulla ricerca della propria voce scritto, diretto e interpretato da Piera Saladino in scena con Roberta Misticone. Concept Luisa Guarro. Audio e luci Renato Gatto. Una produzione ‘Eau theatre. Dal 15 al 17 maggio (venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00). A Fuorigrotta in Via Diocleziano 316.

Titina e Melina sono cognate e vicine di casa e nonostante le reciproche differenze e diffidenze, si incontrano quotidianamente per affrontare la solitudine di una vita fatta di responsabilità e doveri. Verace e di estrazione popolare l’una, erudita, New Age e rigida l’altra, si confrontano e si scontrano sull’educazione dei figli, la casa, il rapporto con i mariti.

Tutto sempre senza mai degenerare, finché non interviene “Mammà”, la prepotente e onnipresente suocera, sempre al centro dell’attenzione con voce e piglio stentorei pur senza mai apparire di persona.

Spodestata dal suo ruolo di capofamiglia, critica, consiglia e giudica costantemente le nuore, inasprendone gli animi. Sarà la sua malattia a sovvertire le priorità delle “Domestike Dive”.

Lo spettacolo si inserisce in un quadro drammaturgico ampio, ispirato dal mondo Eduardiano, un vasto e composito mosaico del costume partenopeo, con canti popolari e musica contemporanea in cui i personaggi incarnano archetipi e prototipi: la suocera incarna la tradizione popolare, Titina spazia nel mondo contemporaneo, mentre l’erudita Melina canta tutto a modo suo.

Una commedia venata di dramma che trasmette allo spettatore il messaggio di ribellione che ogni donna coltiva dentro di sé.

“Domestike dive”

scritto e diretto da Piera Saladino

con Piera Saladino e Roberta Misticone

concept, Luisa Guarro

audio e luci, Renato Gatto

produzione, ‘Eau theatre

venerdì 15 maggio 2026, ore 21:00

sabato 16 maggio 2026, ore 19:00

domenica 17 maggio 2026, ore 18:00

Contatti: teatroserra@gmail.com, 347.8051793

Link: https://simonapasquale.substack.com/p/domestike-dive-la-forza-delle-donne-1ae