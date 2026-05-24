Domestike dive chiude in bellezza la stagione del Teatro Serra

Domestike Dive chiude con forza, intensità e ironia la stagione del Teatro Serra.

La scrittura è curata da Piera Saladino insieme a Luisa Guarro che ne cura anche la regia, il concept e il progetto grafico.

“Nel lavoro iniziale di Piera, che mi ha chiesto un consiglio e una supervisione – racconta Luisa – i temi e i concetti c’erano: esisteva una struttura narrativa interessante. Ma occorreva un plot, un fatto, un’azione scenica che conferisse al tutto un ritmo scenico. Altrimenti tutto si sarebbe limitato a una profilazione dei personaggi e alla descrizione di una condizione di vita“.

Il fatto arriva: è il cosiddetto atto psicomagico di Jodorowsky. A intercettarlo è Melina, schiava di convizione rigide e invalicabili, come sottolinea Piera Saladino che l’ha caratterizzata e le presta le fattezze. Melina è una “supestiziosa della new age”. Segue con convinzione maniacale la numerologia, i tarocchi e tanto altro.

“Mentre Titina è un personaggio più verace, semplice, popolare e simpatico – ribadisce la Saladino – Melina si ritiene erudita e ‘internazionale’. In realtà è bacchettona e acida e ci tiene ad avere qualcuno sotto il suo controllo, in questo caso la cognata. E’ affascinata dal personaggio di Jodorowsky, ma non è tipo da leggere libri. Si limita a raccogliere informazioni qui e lì sui social. Fraintende totalmente il senso dell’atto psicomagico e stravolge il concetto di famiglia, con la convinzione di far maturare i due fratelli, trasformandoli da Michelino e Marcellino in Michele e Marcello, afficnhè introiettino la figura materna e imparino ad amare”.

Un atto simbolico diviene così ferocemente reale e porta a cuocere – in un ragù tutt’altro che saporito, ma rancido e bruciacchiato, perchè tende continuamente ad attaccarsi – quella che viene apostrofata come una “scrofa pelosa”.

A fare eco a Piera Luisa Guarro.

“Il personaggio della suocera – sottolinea – diviene ingombrante. Appare costantemente critica, perchè in lei prevale una condizione di non accettazione delle nuore che va ad alimentare in loro uno stato d’animo di frustrazione quotidiana. La sua è una scomoda funzione accudente fuori tempo massimo – Poi però assistiamo a un’inversione dei ruoli. E’ la suocera che chiede di essere accudita perchè si sente male. Il suo è un ricatto morale. A questo punto l’idea di un atto psicomagico appare necessario, proprio per assecondare la convinzione che possa essere introiettata la figura della madre, così da superare la condizione di simbiosi. Il gioco del teatro racconta tutto questo in maniera rapida e divertente. Svela le dinamiche che sono dietro a un fenomeno attraverso una trasfigurazione simbolica. Di più: in maniera inaspettata e sorprendente fa esperire nuove verità. La complicazione dei segni dà origine a qualcosa di imprevisto“.

Dal canto suo Piera Saladino tratteggia dal 2015 personaggi che poi sono diventati protagonisti di spettacoli e di corti, vincendo anche alcuni concorsi, dando seguito a una sorta di profezia del drammarturgo Dante Antonelli.

“Le idee mi vengono – evidenzia – e le butto giù nel tempo. Tra i miei soggetti divenuti dei lunghi ci sono Mujeres andato in scena al Bolivar nel 2023; Paloma allo Iav nel 2024 e Teresa a Sala Sole a marzo del 2026. A una settimana dalla messa in scena è subentrata Luisa come regia esterna. Con Domestike Dive abbiamo bissato con un doppio debutto. Sono molto felice che Luisa, con la sua perizia e intuizione, mi riconosca una grande intelligenza scenica, con la capacità di recepire le correzioni appena le sento. In Domesike Dive l’intervento di Luisa ha stravolto il concept, inserendo anche nuovi dialoghi e segnando un’evoluzione con una diversa soggettiva. Roberta è subentrata negli ultimi dieci giorni con grande bravura e coraggio. Il testo mixa capacità di recitazione e di ascolto. Ne esce un affresco che strizza l’occhio a La strana coppia“.

Melina – come spiega la protagonista – è una casalinga disperata che non ha realizzato le sue aspirazioni artistiche. I personaggi sono grotteschi e quello della suocera è ispirato alla nonna paterna di Piera.

“Vorrei poter ampliare sia Teresa sia Domestike Dive – spiega Piera – magari portando queste opere al cinema. Vorrei aver modo annche di mettere maggiormente in luce la comicità di Melina. Una comicità più sofisticata rispetto a quella di Titina, che è più verace e popolare. I balli di Melina, per esempio, rompono un ritmo cadenzato. Lei è un personaggio fuori tempo e possiede una comicità fuori tempo“.

Secondo Luisa Guarro l’antropofagia, altresì inconcepibile, diviene capace di far ridere proprio grazie al paracadute della finzione, che oggettivizza il fatto e lo pone a distanza di sicurezza e di realtà. Si tira un sospiro di sollievo proprio perchè il pubblico smaschera che si tratta di pura finzione.

“Si pensa – evidenzia la Guarro – che recitando gli attori indossino una maschera, ma aoi personaggi prestano le loro emozioni, enfatizzano alcuni tratti caratteriali ed espressivi loro propri, ma lo fanno da una prospettiva che li fa sentire meno esposti”.

Ne nasce una commedia, nera e un po’ macabra, davvero potente, dove le due donne si supportano ma a tratti l’una prevarica l’altra. A volte sono streghe luciferine che armeggiano intorno a un mefitico calderone. Altre, una sorta di fate buone che compiono magie accendendo candele che illuminano il buio esterno e dell’anima e rievocando l’infanzia. Altre ancora, svelano fragilità umanissime e sogni infranti, con un impatto scenico straordinario e un senso di vibrante realtà, che emerge dalla

surrealtà della situazione.

“Melina è la vera mente – sottolinea Roberta Misticone -. Titina è il braccio operativo. Scenicamente questa coppia di donne funziona. Ho voluto conferire al mio personaggio dei tratti da ingenuotta, forse superiori a quelli pensati nella scrittura originaria. Melina è semplice, piccola, umile, affascinata dalla cultura e dalla forza apparente della cognata. Ha un background molto popolare. E’ legata all’idea di famiglia tradizionale. Fa l’estetista per sbarcare il lunario e non ha grandi aspirazioni. Melina le tira fuori quasi a forza un sogno infantile, quello di essere una cantante… Una sirena. Le due donne sono complementari ma in realtà non si tratta di due menti. Melina è molto plagiats e si lascia influenzare dalla cognata. Ha paura delle conseguenze. Prova risentimento per la suocera, ma non sarebbe mai arrivata a ucciderla. Questa storia è frutto di un work in progress partecipato. Personalmente sto cavalcando la mia vena brillante. Un attrice che fa ridere – soprattutto se non possiede caratteristiche fisiche propriamente buffe – pare sorprendere sempre, soprattutto nel teatro di situazione. Un attore che fa ridere, un caratterista, invece appare come qualcosa di naturale“.

Richiamando le parole di Piera Saladino, la storia ha in sè elementi di maschilismo e di femminismo.

“Le protagoniste – dice – possono sembrare sconfitte, ma in realtà sono donne che non si arrendono. Il messaggio e che non esiste un destino immutabile e che lo stesso può essere cambiato agendo la propria forza interiore. Le due donne si illudono che il matrimonio possa salvarle, ma la macchina della famiglia finisce per schiacciarle. Questo riscatto è illusorio. Anche quando accudire i figli costituisca un piacere, si tratta comunque di un piacere transeunte, perchè i figli crescono. Ma uscirne si può: facendo emergere e valorizzando sè stesse, la propria forza interiore e le proprie aspirazioni“.

Ph. Simona Pasquale