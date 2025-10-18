Doppio specchio: al Serra una donna ricostruisce sè stessa

Dopo il successo dell’esordio torna anche stasera, sabato 18 (ore 21:00) e domani domenica 19 ottobre (ore 18:00), al Teatro Serra Doppio specchio, di e con Anita Mosca.

Oltre 60 donne uccise dall’inizio dell’anno. È di pochi giorni fa l’ultimo efferato femminicidio che ha cancellato i sogni e il futuro.

“Nella mia opera – sottolinea Anita Mosca, autrice, regista e attrice dell’opera in scena – non si parla mai esplicitamente di femminicidio. I femminicidi si innestano, però, su pensieri e parole profondamente sessisti e violenti che sono presenti nei bambini sin dalla più tenera età, perché si nutrono di un humus, un terreno familiare, tossico. Seppur più evidenti negli strati socio-culturali più bassi, si rivelano trasversali a tutti i ceti sociali, come la cronaca ci dimostra“.

Secondo le parole di Anita, però, il teatro non ha il compito di raccontare fedelmente, quello spetta alla cronaca. A lui è affidata la trasfigurazione dei fatti che serve a toccare le corde interne di chi assiste alla rappresentazione.

Il doppio specchio è proprio quello che ci rimanda l’immagine di una donna nata all’ombra di un’atmosfera caratterizzata dalla violenza verbale e da ostinati silenzi punitivi. Da radicate stereotipie di genere. Un substrato in grado di tarpare il fiorire legittimo della femminilità e di etichettarla come sbagliata.

In una scena emblematica la protagonista diventa donna, “signorina” secondo un idioma popolare. Il padre – di fronte a questa naturale maturazione psico – fisica – si rifiuta di parlarle per diversi giorni.

Le vicende sono idealmente ambientate negli anni ’90. Anita cuce insieme una serie di ricordi, di voci, di vissuti diretti e indiretti. Le esperienze di cugine, amiche, conoscenti rifluiscono in questa polifonia.

“A distanza di anni – sottolinea – non ha ancora avuto luogo una vera rivoluzione culturale“.

Sulla scena, è assieme a sua figlia di 9 anni, Isabella Mosca Lamounier, che interpreta la protagonista bambina, mentre Anita veste i panni della madre.

In seguito la regista, autrice e attrice incarnerà la sè stessa adulta.

Isabella tornerà in scena alla fine a dare voce a una bambina mai nata, l’unico rimpianto della protagonista rispetto alle scelte compiute in autodeterminazione. Ma forse in quella bambina confluicono anche tutti i possibili volti dei figli di chi non c’è più a causa dell’incapacità di separarsi e dell’anelito di possesso di chi millantava di amarle. Quei figli oggetto di un processo di vittimizzazione secondaria e di ferite e di traumi profondi che faranno fatica a rimarginarsi, se mai sarà davvero possibile.

Una gravidanza frutto di un rapporto violento cui lei non si è saputa opporre. Non ha saputo e soprattutto potuto emanciparsi dalle scelte familiari, seguendo le proprie inclinazioni e il proprio talento di artista, piegandosi alla volontà di una famiglia che ha voluto “sbarazzarsi” di lei, in base alle influenze e alle paure nate da una visione distorta.

Durante il matrimonio, la protagoniste subirà una serie di vessazioni, abusi, violenze fisiche e sessuali.

Deciderà dolorosamente di abortire: una scelta drammaturgicamente necessaria, secondo le parole della regista e drammaturga.

È l’unico modo per recidere definitivamente e alla radice quel legame malato. È un grido di ribellione estrema, che fa sì che Anita abbia verso il suo personaggio uno sguardo empatico e in qualche modo misericordioso.

“Di fronte a tanto orrore quotidiano – ribadisce Anita – occorre una presa di coscienza. Oggi, non ho l’ingenuità di pensare che il teatro possa salvare o cambiare le vita, ma sicuramente questo è un tema urgente e non è possibile tacere. Il mio teatro intreccia vari linguaggi scenici. In prima linea c’è la parola, che si impasta con le musiche di Salvatore Morra“.

Musiche originali che non costituiscono soltanto un accompagnamento e un sottofondo, ma che divengono un ulteriore elemento interpretativo. L’esecuzione viene affidata all’oud, uno strumento che genera suoni arabeggianti tipici delle aree di tutto il Mediterraneo.

In scena, intanto, vengono realizzate alcune opere pittoriche, a cura di Ciro Di Matteo, che rappresentano idealmente le proiezioni del talento tacitato e inespresso della protagonista. Spazio, poi, alla drammaturgia delle luci.

“In realtà – chiarisce l’autrice – non c’è un lieto fine classico. Assistiamo a un raffreddamento emotivo nei confronti di questa madre anziana che viene evocata, ma che sul finale non sarà in scena“. A rappresentarne la presenza – assenza rimane una sedia vuota.

L’atmosfera è comunque permeata da una nota di speranza: un messaggio positivo, perché la protagonista riesce a emanciparsi dall’oppressione, anche se paga un prezzo altissimo.

Il racconto è reso più intenso e realistico dal ricorso all”idioma napoletano, che vuole riprodurre le atmosfere di provincia. Una variazione diatopica:la phonè di Castellammare di Stabia.