Dove riaprono i cinema nel mondo

Mentre si aspettano di conoscere i tempi e i modi della riapertura dei cinema in Italia, nella maggior parte dei Paesi che avevano chiuso le sale per il lockdown, sta prevalendo l’orientamento alle serrande su per i cinema.

Le prime date per le riaperture sono quelle tra fine giugno e soprattutto luglio, sull’onda del previsto debutto del primo blockbuster dell’estate, Tenet di Christopher Nolan (in uscita negli Usa il 17 luglio).

Fra i primi a riattivare le sale, con le misure di precauzione, c’è stata la Corea del Sud (weekend di fine aprile).

Negli Stati Uniti, per ora, solo i governatori di Georgia e Texas hanno già dato il via libera ai cinema, ma con una scarsa risposta dagli esercenti: le grandi catene preferiscono riaprire a luglio con l’arrivo dei blockbuster. Un orientamento al quale si allinea l’Australia.

Si può invece già tornare a vedere i film sul grande schermo in Norvegia (dal 7 maggio) e a Hong Kong (8 maggio).

La maggiorparte dei Land della Germania sembra orientata a ripartire con i cinema a luglio, con le eccezioni di Sassonia e Schleswig-Holstein (anticipano al 18 maggio) e il Nord Reno-Westfalia (30 maggio, per quanto un nuovo focolaio del contagio potrebbe portare un ripensamento). Riapertura in Olanda il primo giugno e in Danimarca l’8 giugno.