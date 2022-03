L’onorevole Flora Frate, in quota Italia Viva, ha commentato con un post la visita del Presidente del Consiglio a Napoli. Un patto, a quanto parrebbe, sarebbe orientato a portare importanti risorse economiche.

Draghi a Napoli, on. Frate: “Importante dare risposte ai cittadini”

La parola d’ordine è: “rilanciare”. Mario Draghi, in visita a Napoli, incontrerà il sindaco Gaetano Manfredi e sarebbe già pronto a mettere la città al centro del proprio progetto. Non una visita di cortesia, insomma, ma un vero e proprio incipit per un patto duraturo con lo scopo di risanare le casse del capoluogo campano.

Un patto che Flora Frate, deputata in quota Italia Viva, ha salutato con entusiasmo attraverso un’analisi profonda:

“Oggi il Presidente Draghi firmerà il Patto per Napoli con il Sindaco Gaetano Manfredi – scrive l’onorevole Flora Frate-. 1.3 miliardi di euro per risanare e rilanciare la città dopo anni di incertezza e confusione. È un’occasione storica che non va assolutamente sprecata. Insieme ai fondi del PNRR Napoli avrà gli strumenti per riconquistare la normalità negata. E per farlo servirà un’azione amministrativa forte e coesa, capace di indirizzare bene le risorse e pianificare gli interventi. Al Sindaco Manfredi va il merito di aver realizzato un impegno concreto che, in sinergia con il Governo nazionale, darà risposte a cittadini e imprese. Da napoletana non posso che gioire e continuare a fare, dento e fuori le istituzioni, la mia parte”.