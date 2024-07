Dramée rivela la Nuova Collezione Spring/Summer 2025: un inno alla femminilità

In uno scenario incantevole come quello di Palazzo Caracciolo a Napoli, Dramée ha svelato la sua attesissima collezione Spring/Summer 2025, confermando ancora una volta la propria missione di esaltare la femminilità in tutte le sue sfumature.

Sotto la guida visionaria del fashion designer Vincenzo Provenzano, Dramée ha creato una collezione che rappresenta un vero e proprio viaggio tra le linee sinuose e sensuali del corpo femminile, rivisitando i canoni e le tendenze della moda per introdurre volumi eccentrici e raffinati. Il nome Dramée, derivato dal termine “dream”, incarna l’obiettivo del brand: regalare un sogno alle donne che scelgono di indossare i suoi capi.

La collezione presenta tailleur ispirati al guardaroba maschile, arricchiti con dettagli gioiello, e abiti che trovano la loro massima espressione in stampe floreali ispirate a una serra incantata di gardenie e peonie. Ogni capo è pensato per una donna elegante, seducente e sicura di sé in ogni occasione.

La serata di presentazione ha visto la partecipazione di ospiti illustri, tra cui l’attrice Nathalie Caldonazzo, l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Floriana Messina, e Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma.

Il team di Dramée è composto da professionisti di grande esperienza: Rosa Montuori product manager, Pasquale Della Gatta direttore commerciale e Antonio Simonetti, titolare di MTS srl. L’organizzazione è stata a cura della Clarence Management, con il grooming affidato a Di Benedetto Parrucchieri e il makeup realizzato dalla Makeup Academy di Antonio Riccardo e Nicola Acella.

Con questa collezione, Dramée continua a scrivere la sua storia di successo nel mondo della moda, creando capi che non sono solo vestiti, ma veri e propri sogni da indossare.