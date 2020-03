Dua Lipa, il 27 marzo esce il nuovo album

Il 27 marzo esce il nuovo album di Dua Lipa, Future Nostalgia. Il disco contiene la hit “Don’t Start Now” ,certificata Platino in Italia, ed il nuovo singolo “Physical”.

A dare la lieta notizia ai fans, ci ha pensato proprio la star in persona tramite i propri canali social “Ho alcune buone notizie per voi. Ho deciso di pubblicare venerdì 27 marzo il mio nuovo disco e non vedo l’ora di condividerlo con voi. Ora sono molto più sicura di me stessa rispetto al passato, non ho più paura di buttarmi, sperimentare e provare nuove cose”.

La popstar, inoltre, ha anche spiegato che posticiperà il suo nuovo tour mondiale “Sfortunatamente vista la situazione attuale nel mondo, la priorità è tutelare la salute di ciascuno e abbiamo dovuto posticipare le date del mio Future Nostalgia Tour”.



Rinviato anche il concerto italiano del 30 aprile, riprogrammato al 10 febbraio 2021 al Mediolanum Forum di Milano.