C’è anche la monumentale ‘Ballerina’, di Sauro Cavallini, bronzo alto più di tre metri, in mostra a Dubai alla ‘Difc Sculpture Walk’, in esposizione fino alla primavera del 2020.

La ‘Ballerina’, che Cavallini realizzò nel 1979, sarà al centro della Gate Avenue di Dubai, per rappresentare l’eccellenza italiana nell’arte scultorea contemporanea.

Dubai Expo2020 sarà uno dei principali appuntamenti attrattivi mondiali di quest’anno.