La cantante e direttrice di coro Enrica Di Martino presenta i suoi due nuovi libri. Si tratta di due volumi utili per coloro che vogliono intraprendere il percorso di formazione artistica o sono semplicemente curiosi di conoscere e scoprire i misteri della voce.

In Tecnica Vocale fisiologia ed anatomia della voce recentemente presentato a Napoli la Di Martino offre al lettore una sua attenta e analitica ricerca compiuta per svelare i misteri del canto del 500.

“Presa dalla convulsa curiosità – dice l’autrice – mi sono chiesta come i cantanti e gli insegnanti di canto del 500 gestivano la formazione vocale. Ho voluto riportare quelli che sono gli studi di grandi foniatri di quel tempo e successivamente a quell’epoca, per poter fare un confronto, ma soprattutto per poter avvicinarsi sempre più all’autenticità dello stile di quel tempo, dove la vocalità aveva sicuramente esigenze diverse da quelle che poi venivano affrontate nei secoli successivi con la nascita del bel canto, arie da camera fino ad arrivare all’opera, motivo per cui anche la ricerca e lo studio hanno trovato altre motivazioni”.

Di sicuro interesse questo volume perché offre una panoramica ampia sulla storia delle tecniche vocali che di certo incuriosisce il lettore comune ma anche lo specialista e cultore della materia.

Ma anche il volume La Voce patologie e prevenzione, un utile trattatello che spiega le dinamiche legate alla voce relative patologie. Di certo l’autrice non vuole sostituirsi a medici e affrontare il problema con un approccio medico ma cerca di dare consigli utili grazie alla sua esperienza di vocal coach, formatrice e maestra di coro.

Per chi vuole per apprendere le basi fisiologiche di una funzione così complessa come la voce può sfogliare le pagine di questo libro. Questo semplice breviario di fisiologia vocale intende sostenere l’artista nella gestione del corpo-strumento con notizie chiare, fondate su dati rigorosi. Curare i cantanti è una professione meravigliosa e un’occasione di maturazione umana e scientifica straordinaria se nel corso degli anni i rapporti si trasformano in sodalizi.

Da non dimenticare anche gli altri volumi della Di Martino in particolare “Cantare in coro”, ricordiamo infatti che l’autrice è direttrice di un coro dal 2016 con il quale ha ricevuto diversi premi e fa concerti in tutta Italia, dove racconta del senso di appartenenza che si sviluppa facendo parte di un coro e di quello che significa in termini emotivi, sociali, musicali, fare parte di un coro.