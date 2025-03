ll Teatro Serra di Napoli doppia proposta Akerusia Danza: l’adattamento inedito di “Anna Cappelli” da Annibale Ruccello e il dialogico “Io e Picasso”. Dal 14 al 16 marzo, a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316.

Due spettacoli Akerusia Danza al Teatro Serra di Napoli: si comincia venerdì 14 marzo alle 21:00 con “Io e Picasso” – testi, musica e regia Mario e Ludovico Serra, attrice Giorgia Palombi, danzatrice Maria Rosaria Napulano – e si prosegue sabato 15 alle 21:00 e domenica 16 marzo alle 18:00 con un’inedita “Anna Cappelli” di e con Patrizia Eger e Sabrina D’Aguanno. Luci Gianluca La Rosa. Direzione artistica Elena D’Aguanno.

“Ogni arte è a disposizione delle altre forme creative ed è protagonista della propria” spiega la direttrice artistica, introducendo la doppia proposta che tesse teatro e danza a cominciare da “Io e Picasso”, in collaborazione con Itinerarte. Racconto velato di un rapporto immaginario tra un artista contemporaneo, Mario Serra, e il Maestro catalano; un dialogo in forma di reading, condotto come una visione di musica e danza. Dall’incontro e confronto tra i due artisti nascono considerazioni e contraddizioni, personali e professionali, in cui la danzatrice rappresenta, il dipinto in movimento.

“Anna Cappelli-CanticOpera Assolo” in collaborazione con Varco Attivo, propone, un gioco di rimandi e intrecci che arricchisce il tessuto narrativo di un classico contemporaneo. La protagonista è una donna piccolo-borghese dalle ambizioni ordinarie, ormai quasi estranea a se stessa, che tenta di preservare un’identità in pezzi, raccontandosi ad interlocutori assenti. Un monologo ruccelliano, ossessivo, affollato di voci inudibili, in un luogo senza tempo, in cui tutto è già accaduto. Un ‘qui e ora’ vissuto davanti ad una tavola apparecchiata per nessuno. Solo la danza fatta di cadute, salite, gesti e respiri essenziali, matematici, è liberatoria nonostante il pantano di ricordi e fantasie.

“Io e Picasso”

regia, testi e musica, Mario Serra. Interventi musicali, Mario e Ludovico Serra. Coreografie, Elena D’Aguanno. Attrice, Giorgia Palombi. Danzatrice, Maria Rosaria Napulano. Produzione, Akerusia Danza in collaborazione con Itinerarte

Venerdì 14 marzo 2025, ore 21:00

“Anna Cappelli”

testo originale di Annibale Ruccello. Interpretazione e regia, Patrizia Eger. Danzatrice, Sabrina D’Aguanno. Coordinamento e direzione artistica, Elena D’Aguanno. Disegno luci, Gianluca La Rosa. Produzione, Akerusia Danza in collaborazione con Varco Attivo

Sabato 15 marzo 2025, ore 21:00

Domenica 16 marzo 2025, ore 18:00

Contatti: teatroserra@gmail.com, 347.8051793

YouTube: https://youtu.be/TKdo_2c9yko