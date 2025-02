Si avvia alla conclusione la possibilità di aderire al bando del Premio Nazionale “Serra-Campi Flegrei” dedicato alla vocazione teatrale nell’arte del monologo, giunto alla quinta edizione.

Due le sezioni di gara Attrici/Attori e Autrici/Autori aperte ad artisti professionisti e non, senza limiti d’età che dovranno sfidarsi a colpi di copioni dalla lunghezza massima di 5 cartelle e durata compresa tra 4 e 7 minuti.

Sono ammessi, per gli Attori, testi di qualsiasi genere e natura, in lingua italiana o in dialetto, edito o inedito, di autore conosciuto o meno, tagliato, lavorato, stravolto. Il bando, scaricabile anche dai portali Dramma e Sipario resterà aperto fino a giovedì 6 marzo 2025.

“Anno dopo anno, questo Premio sta contribuendo alla costruzione di una comunità di artisti intorno a questo spazio – dicono i fondatori Pietro Tammaro e Mauro Palumbo – E molti partecipanti, finalisti o meno, hanno trovato nel nostro cartellone l’opportunità di portare in scena i propri spettacoli, spesso progetti inediti, dimostrando il valore e il talento scoperti durante le selezioni”.

Le audizioni si svolgeranno tra aprile e maggio 2025 presso la sede dello spazio teatrale, a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316 dove una Giuria Selettiva composta da professionisti dello spettacolo, sceglierà sette finalisti – quattro Attrici/Attori e tre Autrici/Autori – per la finale di lunedì 6 ottobre 2025.

Durante l’evento, una Giuria Onoraria di addetti ai lavori premierà la miglior performance dal vivo nella categoria Attrici/Attori ed il miglior testo di monologo inedito, in quella Autrici/Autori e assegnerà un Premio Speciale, per tre repliche al Centro Culturale Artemia di Roma, gemellato con il teatro flegreo, che ospiterà a sua volta il vincitore del Premio “InCorti da Artemia”, festival nazionale dei corti teatrali indetto ogni anno dalla realtà culturale romana.

L’intera iniziativa, gode del patrocinio morale del Comune di Napoli e offre ai vincitori, un premio in denaro pari a 500 € e menzioni stampa.

L’iscrizione prevede un versamento di 40 € per le spese di segreteria.

La partecipazione a più sezioni contemporaneamente, versando un’unica quota è ammessa solo nel caso in cui un candidato attore, sia anche autore del testo in gara. In tutti gli altri casi, per ogni artista è prevista una quota di iscrizione a ciascuna sezione del concorso.

Moduli di iscrizione disponibili ai link:

Dramma: https://www.dramma.it/dati/monografie/PremioSerra2025.pdf

Sipario: https://www.sipario.it/images/biblioteca_testi/Bando_Premio_Serra_-_Campi_Flegrei_-_quinta_edizione_2025_-_con_loghi.pdf

Contatti: teatroserra@gmail.com, 347.8051793