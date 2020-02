Eles Couture a Sanremo

Eles Couture, il brand Haute Couture fondato nel 2016 dall’imprenditrice Ester Gatta, “vola” a Sanremo in occasione della 70esima edizione del Festival canoro, un evento di straordinaria rilevanza nazionale ed internazionale che vanta la conduzione di Amadeus e la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo dello show-biz tra cui Tiziano Ferro, Fiorello, Diletta Leotta, Rula Jebreal, Giorgina Ronaldo, Christian De Sica.

La “Città dei fiori” dal 4 al 9 febbraio si trasformerà in capitale dello spettacolo italiano. Nel corso di uno “Speciale Sanremo” in onda per tutta la durata del Festival su 5 Emittenti quali Tla93-Italiamia 274 /Lazio 187-Gt Channel 650-Teleclub Italia 98-Campi Flegrei 551,877, ovvero un format tv ben strutturato, curato dal giornalista Lorenzo Crea e dal conduttore Alfredo Mariani, per il quinto anno consecutivo, due splendide mannequin, indosseranno esclusivi outfit by Eles Couture, che da anni “veste” esponenti” in rosa” del mondo dello spettacolo di cui la stessa stilista Ester Gatta è brillante protagonista, arricchendo di glamour e mondanità i tanti appuntamenti sanremesi in calendario. Di scena, accanto ad Eles Couture, altri brand quali Carpisa, Officine Ottiche, Far srl, Relazioni srl, ad Alghe Mare (beach wear) a Barberia ‘Elite. Il format Tv “Speciale Sanremo” si articolerà tra servizi ed interviste “istituzionali” dietro le quinte dell’Ariston ed i party più esclusivi in programma al “Victory Morgana Bay”, meta prediletta dei Vip che ogni anno affollano la cittadina ligure oltre che naturalmente a “Casa Sanremo” e verrà visualizzato con una copertura a 360 gradi del territorio Campania e Lazio ed i suoi contenuti social saranno distribuiti dalle Pagine Facebook Net Napoli, Look Book, Dive&Divi official.