Elezioni in Israele, domina Netanyahu

“La più grande vittoria della mia vita”. Cosi il premier Benyamin Netanyahu ha definito nel discorso al partito l’esito del voto per le elezioni legislative.





Il Likud di Benyamin Netanyahu torna ad essere il primo partito in Israele con 37 seggi, ribaltando i pronostici della vigilia e l’ultima tornata elettorale dello scorso settembre. Il suo grande avversario, Benny Gantz, leader del centrista Blu-Bianco, si ferma a 32 seggi.



Il risultato ottenuto, è un vero trionfo per Netanyahu che, tuttavia, il prossimo 17 marzo dovrà affrontare in tribunale il processo per le accuse gravissime di corruzione, frode e abuso di potere a suo carico.