Elezioni Israele, exit poll: vince Netanyahu

Il Likud di Benjamin Netanyahu torna a essere il primo partito in Israele con 37 seggi.

Il Likud del premier Benyamin Netanyahu è il primo partito di Israele con 37 seggi, secondo i primi exit poll diffusi dalla tv Canale 13 sulle elezioni. Secondo il partito Blu-Bianco di Benny Gantz, fermo a 32 seggi. E’ la terza volta che si torna al voto, la prima era stata a marzo.

Il blocco di destra si fermerebbe a 60 seggi, mentre la maggioranza della Knesset è di 61. Lo stesso quorum avrebbe il centrosinistra se Avigdor Lieberman con i suoi preziosi 8 seggi decidesse di unirsi a Gantz, arrivando così a 60 scranni. il risultato di lunedì stasera – se sarà confermato dai dati reali – è un trionfo per Netanyahu che il 17 marzo dovrà affrontare in tribunale il processo per le accuse gravissime di corruzione, frode e abuso di potere.

Netanyahu ha già rilasciato alcune dichiarazioni su Twitter in cui parla di successo: “Si tratta di una vittoria enorme”, si legge nel tweet del capo del Likud. E dal quartier generale del suo partito hanno detto di essere già a lavoro per formare un “nuovo governo forte”.