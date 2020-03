Emergenza Coronavirus nel mondo: la situazione

Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 nel mondo: i contagi e l’evolversi della situazione.

Il bilancio aggiornato della Johns Hopkins University sui contagiati è di 723.328. I morti sono 34.005 e i guariti 151.991. I primi dieci Paesi più colpiti: Usa (143.025), Italia (97.689), Cina (82.152), Spagna (85.195), Germania (62.435), Francia (40.723), Iran (38.309), Regno Unito (19.784), Svizzera (14.829) e Paesi Bassi (10.930).

Se gli Stati Unti riescono a mantenere sui “100.000 o meno” i morti per coronavirus “avremo fatto un buon lavoro”. Lo ha detto ieri Donald Trump aggiungendo che “il primo giugno saremo sulla via della ripresa”.”Il picco dei decessi per coronavirus si avrà entro due settimane”, ha aggiunto il presidente Usa nel briefing con la task force sul Covid-19. Ed è per questo che “prolunghiamo fino al 30 aprile le linee guida sul distanziamento sociale”.

Lieve calo nel numero dei decessi in Spagna è stato annunciato questa mattina dal ministro della Salute: tra domenica e lunedì si sono registrate 812 morti contro 838 del giorno precedente. Il bilancio delle vittime è di 7.340 e sono 85.195 i positivi (circa settemila in un giorno).