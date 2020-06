Emilio Fede, arrestato mentre festeggia il compleanno a Napoli

Il giornalista era con la moglie in un locale di via Partenope. È stato fermato da due carabinieri che lo hanno invitato a rientrare in hotel.

Emilio Fede è stato arrestato a Napoli per evasione dagli arresti domiciliari. Il giornalista, che domani compirà 89 anni, era a cena con la moglie proprio per festeggiare, quando sono arrivati alcuni carabinieri in borghese.

Gli agenti gli avrebbero consegnato la richiesta del magistrato di Milano in cui il giornalista viene considerato latitante per evasione: Fede, infatti, non avrebbe atteso l’autorizzazione del giudice del tribunale di sorveglianza milanese per spostarsi da Milano a Napoli.

“E’ stato terrorizzante – ha commentato l’ex direttore del Tg4 -. Compivo gli anni e da Milano, con i domiciliari finiti, sono partito per trascorrere due giorni con mia moglie. Siamo andati al ristorante a mangiare una pizza io e lei, e li’ sono arrivati i carabinieri, notificandomi gli arresti per il reato di evasione”.

A seguito di una condanna Emilio Fede, dopo avere scontato 7 mesi ai domiciliari, avrebbe dovuto completare la pena con 4 anni di servizi sociali.