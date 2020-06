La notizia dell’incendio è stata riportata dal sito Citizen New York.

Allarme e paura all’Empire State Building, uno dei grattacieli simbolo di Manhattan. Un incendio si è scatenato fra i pannelli esterni in legno dell’edificio: le fiamme hanno fatto accorrere i pompieri e portato all’evacuazione dell’edificio ma sono state domate in poco tempo e la situazione è tornata alla normalità. Non ci sarebbero feriti.