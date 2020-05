Esplode fabbrica in provincia di Napoli, le ultime

Una tremenda esplosione, ieri pomeriggio, ha messo in allerta il Vesuviano, in provincia di Napoli.

Una persona è morta nell’esplosione all’interno della fabbrica Adler Plastic di Ottaviano, in provincia di Napoli, mentre altre due persone sono rimaste ferite, una delle quali trasportata all’ospedale di Nola in condizioni gravissime, un’altra all’ospedale Cardarelli di Napoli.

La fabbrica, che produce oggetti in plastica, è la ditta Scudieri, conosciuta in tutto il mondo, e nel vastissimo incendio e nella brutta esplosione di ieri sono andati distrutti anche molti uffici occupati anche da molti dipendenti nel momento dell’esplosione.