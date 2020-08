Estate 2020, le spiagge Bandiera Blu

Fra new entry e gradite conferme, sono ben 207 comuni italia che quest’anno sono stati insigniti del prestigioso “Bandiere Blu 2020”.

Il prestigioso riconoscimento internazionale, assegnato ogni anno in 49 Paesi diversi dalla ong danese Foundation for Environmental Education, è un titolo che premia non solo l’area più bella visivamente, ma anche i mari più puliti e le zone più curate.

Tra le new entry le più premiate, a pari merito, sono la Liguria, con Sestri Levante e Diano Marina; la Puglia, con le Isole Tremiti e Melendugno e la Calabria, con Tropea e Siderno. Seguono poi Lido di Gozzano (Piemonte), Porto Tolle (Veneto), Montignoso (Toscana), Vico Equense (Campania), Rocca Imperiale (Calabria) e Alì Terme (Sicilia).

A livello nazionale è la Liguria la regione che guida la classifica con ben 32 località, seguono poi la Toscana con 20 località e la Campania che può vantare ben 19 Bandiere Blu.

Chiudono la classifica italiana la Basilicata con 5 spiagge; il Friuli-Venezia Giulia, con 2 località da sogno e il Molise, con una sola località, Campomarino.