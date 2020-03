Euro 2020, rinvio al prossimo anno

Quasi scontato ormai il rinvio dell’Europeo in programma dal 12 giugno. Alla riunione fissata per martedì mattina tra Uefa, Eca e leghe, si prenderà la decisione ufficialmente.

A causa dell’imperversare del Coronavirus, infatti, ora ci sono diverse ipotesi, invece, per cercare di portare a termine il campionato, la più ottimistica vedrebbe il ritorno in campo a fine aprile Sicuramente per il campionato italiano, ma non è detto che nelle prossime settimane si fermino anche gli altri campionati.

E gli Europei? Questa estate dovevano giocarsi i primi Europei itineranti, ma è probabile che stesso martedì venga deciso di spostarli con calma al 2021, proprio per consentire la fine dei campionati nazionali e delle coppe europee.