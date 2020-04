Eurobond, Olanda e Merkel bocciano le obbligazioni europee

La leader tedesca: “Ci sono altri strumenti” e respinge la proposta dell’Italia di condividere il debito.

“Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e perciò respingiamo gli eurobond“. Così la cancelliera in conferenza stampa a Berlino aggiungendo che “ci sono così tanti strumenti di solidarietà che si possono trovare delle buone soluzioni“. La solidarietà in Europa è “urgente”, ma “su quali siano le misure adeguate si possono avere valutazioni diverse”, ha fatto presente la Merkel, di fatto rispedendo al mittente la richiesta del premier Giuseppe Conte.